OM verwijt verdachte dodelijk ongeval Vogelwaarde roekeloosheid

BREDA (ANP) - Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachte van het dodelijke ongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde roekeloosheid. Dat is juridisch de zwaarste vorm van schuld bij een verkeersongeval, bevestigt het OM na berichtgeving van Omroep Zeeland. Waarom de 19-jarige bestuurder daarvan wordt verdacht, wil het OM op dit moment niet delen.

Eerder maakte het OM bekend dat de man uit Hulst ervan wordt verdacht schuldig te zijn "aan het veroorzaken van een verkeersongeval met de dood en zwaar lichamelijk letsel van een ander tot gevolg". Er zijn verschillende gradaties van hoezeer iemand schuldig is. De lichtste vorm is 'onoplettend/onvoorzichtig rijgedrag'. Daarna volgt een 'grove verkeersfout' en tot slot 'roekeloos rijgedrag'.

Drie kinderen en een volwassene kwamen door het ongeval donderdag om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. De groep was op schoolkamp toen ze werd aangereden.