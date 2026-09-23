Onafhankelijk team NPO verzorgt Nederlandse deelname songfestival

HILVERSUM (ANP) - Nederland keert na een jaar afwezigheid terug op het Eurovisie Songfestival. Een onafhankelijk team van experts verzorgt vanuit de NPO de Nederlandse deelname in 2027, heeft de NPO woensdag bekendgemaakt. De NOS is verantwoordelijk voor de verslaggeving, voorbeschouwingen en het commentaar.

De NPO gaat de komende tijd het team samenstellen dat de inzending gaat verzorgen. Het gaat voornamelijk om experts binnen de publieke omroep, maar dat kunnen ook freelancers zijn, zegt mediadirecteur Jurre Bosman. Er zullen geen mensen van AVROTROS deelnemen. De NPO hoopt "voor de kerst" bekend te kunnen maken wie Nederland zal vertegenwoordigen.

AVROTROS gaf eind augustus de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de Nederlandse deelname terug aan de NPO. De omroep zag onvoldoende aanknopingspunten om weer deel te nemen, met name vanwege de aanwezigheid van Israël op het evenement. Daarna gaven vrijwel alle omroepen aan dat ook zij niet naar het songfestival willen. Een samenwerking tussen NOS en NTR lag voor de hand, omdat de taakomroepen de afgelopen editie ook al de uitzendingen verzorgden.

Gaza

In Wenen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee. AVROTROS stapte in december, net als vier andere landen, uit de competitie vanwege de veel bekritiseerde aanwezigheid van Israël. De omroep vond deelname "niet te verenigen met de publieke waarden die voor ons essentieel zijn". Dat ging naast inmenging van de Israëlische regering in de competitie ook om het menselijk leed in Gaza en onderdrukking van persvrijheid.

De editie van volgend jaar vindt in mei plaats in de Bulgaarse stad Burgas.