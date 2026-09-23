Staat koopt aandelen kerncentrale Borssele van Zeeuwse overheden

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse staat koopt 70 procent van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in het Zeeuwse dorp Borssele. Het doel van de overname is het langer openhouden van de kerncentrale.

De aandelen die de Staat overneemt, zijn nu nog in handen van de Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH). Van die aandelen is de helft eigendom van de provincie. De andere 50 procent is vrijwel volledig in bezit van een aantal Zeeuwse gemeenten. De overige 30 procent aandelen van EPZ is eigendom van het Duitse energiebedrijf RWE, en dat blijft zo. De Staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Daarnaast maakt het Rijk als aandeelhouder nog eens 119 miljoen euro vrij, onder meer om doorlopende kosten te dekken.

De aandelen worden definitief overgedragen als het parlement en de provincie en Zeeuwse gemeenten hebben ingestemd met het akkoord. De provincie en gemeenten hebben eerder aangegeven geen rol voor zichzelf te zien als aandeelhouders als de kerncentrale langer openblijft dan was voorzien. Toenmalig gedeputeerde Dick van der Velde stelde eerder dat de provincie geen financiële risico's meer wil lopen op de "grillige energiemarkt". Als het Rijk de aandelen niet zou willen overnemen, zou de kerncentrale wat de provincie betreft moeten sluiten.

Kernenergiewet

Borssele ging in 1973 in bedrijf en zou dat aanvankelijk tot 2033 blijven. Het Rijk wil Borssele echter tot 2054 laten draaien als dat veilig kan. De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met een wijziging van de Kernenergiewet. Dat was nodig om Borssele langer open te kunnen houden.

Nu de Staat 70 procent van de aandelen van Borssele heeft, staat nog niet vast dat de kerncentrale langer kan openblijven. Ook moet EPZ daarvoor nog een vergunning aanvragen.