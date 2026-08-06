AMSTERDAM (ANP) - Bijna een kwart van de slachtoffers van sextortion zoekt hulp. In een onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) staat dat meer dan de helft van de slachtoffers (54 procent) zijn of haar ervaringen deelt met iemand. Toch gaf minder dan een kwart van de slachtoffers, 22 procent, aan daadwerkelijk hulp te hebben gezocht.

Van alle respondenten (4682 Nederlanders vanaf 16 jaar) heeft 6 procent een of meer vormen van online seksueel misbruik met beeldmateriaal meegemaakt, waaronder sextortion. Van de steekproef had 3,6 procent ooit sextortion meegemaakt.

Redenen om hulp te zoeken zijn de wens om het beeldmateriaal te laten verwijderen en de behoefte aan sociale steun. Schaamte speelt volgens de onderzoeker een grote rol bij de keuze om geen hulp te zoeken. Mensen durven het niet te vertellen aan familie of vrienden, uit angst voor negatieve reacties uit hun omgeving. Verder gaven slachtoffers aan het incident te vermijden, er niet over na te willen denken en dat zij zorgen hadden over het zoeken van hulp. De zoektocht naar hulp leidde niet altijd tot het ontvangen ervan: 55,6 procent van de slachtoffers die hulp hadden gezocht, gaf aan ook hulp te hebben ontvangen.

Bij sextortion wordt gedreigd met het verspreiden van intieme beelden, bijvoorbeeld met het doel slachtoffers geld afhandig te maken of te dwingen meer naaktbeelden te sturen of seksuele handelingen voor de camera te verrichten.