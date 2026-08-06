LONDEN (ANP) - De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor een bedrag van 5,7 miljard pond, omgerekend ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7,15 pond per aandeel in contanten voor easyJet.

De budgetvlieger was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en de Amerikaanse investeerder Castlelake. Castlelake had meerdere biedingen gedaan voor easyJet, maar vervolgens kwam Apollo met een rivaliserend en hoger overnamebod. Dat bod is nu geaccepteerd door easyJet. Castlelake zei kort daarvoor zich terug te trekken uit de overnamestrijd.