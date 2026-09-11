MAASTRICHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie in Limburg heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar twee medewerkers van de politie van de eenheid Limburg op verdenking van huisvredebreuk.

Volgens een woordvoerder worden de twee mannen er afzonderlijk van elkaar van verdacht in de politiesystemen te hebben gezocht. De gegevens wilden zij buiten de politie om aan derden verstrekken, zegt de woordvoerder.

Een van de verdachten deed dat vanuit het basisteam Venlo-Beesel en de ander vanuit Brunssum-Landgraaf. Na het afronden van het strafrechtelijk onderzoek vindt er volgens de woordvoerder nog een disciplinair onderzoek plaats, waarbij wordt gekeken of de twee mannen de beroepscode van de politie hebben overtreden.