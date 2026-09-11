EDE - Op zaterdag 19 september herdenken we op de Ginkelse Heide in Ede de gebeurtenissen van Operatie Market Garden. Tijdens de Airborne Luchtlandingen en Herdenking staan bezoekers samen met veteranen stil bij de offers voor onze vrijheid.

De bijeenkomst herinnert aan Operatie Market Garden, de geallieerde militaire operatie waarbij Ede in september 1944 nauw betrokken was.

Operatie Market Garden was een grootschalige aanval van Britse en Amerikaanse legers in september 1944. Terwijl Britse troepen aan de Belgisch-Nederlandse grens stonden en Amerikaanse eenheden Zuid-Limburg hadden veroverd, leek het moment gunstig om de Duitse verdediging te doorbreken en richting Berlijn op te rukken.

Een gewaagd plan

Montgomery koos daarom voor een gewaagd plan dat de Maas, bunkerlinies en Rijn moest omzeilen. Grondtroepen zouden via Eindhoven, Nijmegen en Arnhem oprukken, terwijl parachutisten de bruggen veroverden en de wegen vrijmaakten.

Airborne Luchtlanding op de Ginkelse heide

Britse parachutisten zouden op de Ginkelse Heide landen en snel naar Arnhem trekken, terwijl tanks via Noord-Brabant en Nijmegen oprukten. Na de oversteek van de Rijn konden de geallieerden Duitsland binnentrekken, het Ruhrgebied bedreigen en de Duitse troepen in West-Nederland afsnijden. De verwachting was dat de oorlog nog voor Kerstmis voorbij zou zijn.

Een brug te ver

In Noord-Brabant en bij Nijmegen veroverden Amerikaanse parachutisten de bruggen, waarna Britse tanks hielpen Duitse tegenaanvallen af te slaan. Die tegenaanvallen vertraagden de opmars echter en sneden de lange, kwetsbare route herhaaldelijk af. Daardoor bereikten de tanks uiteindelijk wel Elst, maar niet Arnhem. Intussen leverden Britse parachutisten in Arnhem en Oosterbeek zware gevechten met Duitse SS-eenheden.

Een bruggenhoofd over de Rijn kwam er niet: de laatste brug bij Arnhem bleek letterlijk en figuurlijk een brug te ver. Noord-Brabant en delen van Limburg en Zeeland waren wel bevrijd, maar de rest van Nederland moest na een lange, strenge winter wachten tot mei 1945.