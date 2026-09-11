EDE - Op zaterdag 19 september herdenken we op de Ginkelse
Heide in Ede de gebeurtenissen van Operatie Market Garden. Tijdens de Airborne
Luchtlandingen en Herdenking staan bezoekers samen met veteranen stil bij de
offers voor onze vrijheid.
De bijeenkomst herinnert aan Operatie Market Garden, de
geallieerde militaire operatie waarbij Ede in september 1944 nauw betrokken
was.
Operatie Market Garden was een grootschalige aanval van Britse
en Amerikaanse legers in september 1944. Terwijl Britse troepen aan de
Belgisch-Nederlandse grens stonden en Amerikaanse eenheden Zuid-Limburg hadden
veroverd, leek het moment gunstig om de Duitse verdediging te doorbreken en
richting Berlijn op te rukken.
Een gewaagd plan
Montgomery koos daarom voor een gewaagd plan dat de Maas,
bunkerlinies en Rijn moest omzeilen. Grondtroepen zouden via Eindhoven,
Nijmegen en Arnhem oprukken, terwijl parachutisten de bruggen veroverden en de
wegen vrijmaakten.
Airborne Luchtlanding op de Ginkelse heide
Britse parachutisten zouden op de Ginkelse Heide landen en snel
naar Arnhem trekken, terwijl tanks via Noord-Brabant en Nijmegen oprukten. Na
de oversteek van de Rijn konden de geallieerden Duitsland binnentrekken, het Ruhrgebied
bedreigen en de Duitse troepen in West-Nederland afsnijden. De verwachting was
dat de oorlog nog voor Kerstmis voorbij zou zijn.
Een brug te ver
In Noord-Brabant en bij Nijmegen veroverden Amerikaanse
parachutisten de bruggen, waarna Britse tanks hielpen Duitse tegenaanvallen af
te slaan. Die tegenaanvallen vertraagden de opmars echter en sneden de lange,
kwetsbare route herhaaldelijk af. Daardoor bereikten de tanks uiteindelijk wel
Elst, maar niet Arnhem. Intussen leverden Britse parachutisten in Arnhem en
Oosterbeek zware gevechten met Duitse SS-eenheden.
Een bruggenhoofd over de Rijn kwam er niet: de laatste brug bij
Arnhem bleek letterlijk en figuurlijk een brug te ver. Noord-Brabant en delen
van Limburg en Zeeland waren wel bevrijd, maar de rest van Nederland moest na
een lange, strenge winter wachten tot mei 1945.