Onderzoek: tientallen wolven in Nederland straffeloos gestroopt

DEN HAAG (ANP) - Sinds de wolf is teruggekeerd in Nederland, zijn zeker 41 van de dieren door stropers omgebracht. Tot die conclusie komt het onafhankelijke bureau EcoJust in een uitgebreid onderzoek naar het stropen van wolven. Volgens de onderzoekers is dat bepaald "geen randverschijnsel" in Nederland.

"Het is een wijdvertakt netwerk van georganiseerde stroperij dat opereert met vrijwel totale straffeloosheid, met de stilzwijgende steun van aanzienlijke delen van de plattelandsgemeenschap", schrijven ze.

Meestal worden wolven doodgeschoten, maar de onderzoekers hebben ook bewijzen gevonden voor het opzettelijk aanrijden van de roofdieren. "Karkassen worden begraven, verbrand in vuurtonnen en gedumpt in mestkelders - technieken die specifiek zijn gekozen om bewijs te vernietigen", schetsen de onderzoekers de werkwijze op basis van getuigenverklaringen en informatie die ze vonden in socialemedianetwerken. Vooral veehouders en jagers zouden achter de stroperij zitten.