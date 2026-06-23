Meer huishoudens komen moeilijk rond, signaleert Nibud

UTRECHT (ANP) - Steeds meer huishoudens in Nederland komen moeilijk rond. Dat meldt voorlichtingsinstituut Nibud na onderzoek onder ruim 2500 Nederlanders. Ook maken steeds meer mensen zich vrijwel altijd zorgen over hun financiële situatie.

Het Nibud ziet, na een geleidelijke verbetering van de financiële situatie van huishoudens in de afgelopen jaren, in 2026 een duidelijke verslechtering. Het aandeel huishoudens dat moeilijk rondkomt, steeg van afgerond 32 procent in 2024 naar 38 procent nu. Onder jongvolwassenen, van 18 tot en met 30 jaar, was dat aandeel 40 procent, maar dat is gegroeid naar 54 procent.

Ten opzichte van 2024 maken meer mensen zich dan ook zorgen over hun financiële situatie; toen was dat 27 procent en nu 33 procent. Een kwart van de huishoudens geeft aan dit jaar rekeningen niet te kunnen betalen. Daaraan draagt bij dat veel huishoudens een relatief lage buffer hebben. Bijna een derde van de huishoudens heeft 2500 euro of minder op zijn spaarrekening. Een kwart heeft zelfs minder dan 1000 euro. "Daar kun je niet veel klappen mee opvangen", zegt Nibud-directeur Mattias Gijsbertsen.

Jongvolwassenen

Volgens de onderzoekers hebben vooral jongvolwassenen een kleine of geen buffer. Ook huurders, mensen met een laag of wisselend inkomen en mensen met een uitkering hebben relatief weinig spaargeld.

Over de toekomst zijn de meeste huishoudens wel positief. Zo verwacht meer dan de helft van de huishoudens zeker te zijn de komende twaalf maanden te kunnen rondkomen. Nog eens 35 procent verwacht dat dat waarschijnlijk het geval is. Voor 7 procent van de huishoudens wordt het een moeilijk jaar. Zij verwachten (waarschijnlijk) niet rond te komen.