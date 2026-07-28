Ontruiming om zeer grote brand in Beekbergen

BEEKBERGEN (ANP) - Vanwege een zeer grote brand in een pand in het Gelderse Beekbergen werken hulpdiensten daar aan een ontruiming. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gaat het waarschijnlijk om een zorgcentrum voor jongeren. Het is nog niet duidelijk of alle mensen die bij het uitbreken van de brand aanwezig waren, het pand hebben verlaten.

De brand is uitslaand aan zowel de voor- als achterzijde van het pand en is overgeslagen naar bomen in de directe omgeving. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand omdat er meerdere campings in de omgeving liggen. De opschaling maakt de samenwerking tussen verschillende hulpdiensten makkelijker, aldus de woordvoerder.