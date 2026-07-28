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Iran bestookt Amerikaanse legerbases in Midden-Oosten

29 jul , 1:22Buitenland
anp290726004 1
ANP
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WASHINGTON (ANP) - De Revolutionaire Garde heeft vanuit Iran meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Dat meldt het Amerikaanse leger, dat tevens zegt dat het alle projectielen heeft onderschept. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios was een basis in Jordanië een van de doelwitten.
Iran heeft de aanvallen nog niet bevestigd en het is onduidelijk wat het land deed besluiten tot de aanvallen. Vrijdag gaf de Amerikaanse president Donald Trump het leger nog opdracht geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran kondigde daarop aan geen vergeldingsaanvallen meer uit te voeren.
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