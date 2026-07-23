Ontsnapte aap gevangen en terug in Beekse Bergen

HILVARENBEEK (ANP) - De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit Beekse Bergen is terug in het safaripark. Hij werd woensdag gevonden in een vangkooi in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het park meldt donderdag dat het dier rustig bleef en dat het goed met hem gaat.

De aap, een kuifmangabey, is een mannetje van vier jaar oud. Hij zwom mogelijk door de gracht rond zijn verblijf naar de overkant, waarna hij de wijde wereld inliep. Het park dacht dat hij niet in staat was om zwemmend te ontsnappen.

Na zijn ontsnapping werd het dier meerdere keren gesignaleerd in de omgeving van Beekse Bergen, onder meer bij Esbeek. Om hem te vangen, waren vangkooien met voedsel neergezet. Ook is er gezocht met drones en warmtecamera's. Het dierenpark gaat ervan uit dat de aap niet uit het gebied is geweest.