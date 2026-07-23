NPO: al flink wat aanmeldingen voor Tourcafé in Beeld & Geluid

NPO Radio 1 Tourcafé heeft al "flink wat aanmeldingen voor vandaag". Dat laat een woordvoerder donderdag weten, naar aanleiding van het nieuws dat André van Duin donderdagmiddag aanwezig is in de uitzending. Maar dat geldt ook voor "morgen en zaterdag. We verwachten dat het druk wordt", aldus de zegsman.

Mensen kunnen zich van tevoren aanmelden voor het Tourcafé, maar zijn ook spontaan welkom. "Wel geldt: vol is vol. De afgelopen dagen is het NPO Radio 1 Tourcafé ook al erg goed bezocht en was het regelmatig gevuld tot de laatste stoel." Bij grote drukte kunnen Beeld & Geluid en de NPO meer ruimte maken.

Van Duin en zijn vaste maatje Ferry de Groot zijn donderdagmiddag te gast in het Tourcafé. Van Duin presenteerde het programma Radio Tour de France in 1985, toen De Groot producer van het programma was. Zij deden toen in de uitzending vaak typetjes. Luisteraars droegen deze fragmenten massaal aan toen in Radio Tour de France werd gevraagd naar memorabele momenten uit de geschiedenis van Radio Tour de France.