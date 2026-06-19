Onweersbuien trekken over het land, code oranje ook in Utrecht

UTRECHT (ANP) - Ook in de provincie Utrecht is code oranje afgegeven vanwege het onweer dat over het land trekt. De weerwaarschuwing geldt tot ongeveer het einde van de avond. Ook in Zuid-Holland en Brabant geldt nog code oranje.

Eerder was de kleurcode ook in Zeeland en Limburg van kracht. Daar geldt net als de rest van het land code geel vanwege kans op noodweer.

Het onweer kan gepaard gaan met harde windstoten. Buienradar laat weten dat in Vlissingen een zeer zware windstoot van 113 kilometer per uur is gemeten. Ook meldde de weersite dat de landelijke temperatuurverschillen even voor 22.00 uur groot waren tussen bijvoorbeeld de Achterhoek, waar het nog tropisch was, en Zeeland, waar de temperatuur daalde tot 19 graden.

De overtrekkende onweersbuien leverden vrijdagavond veel mooie foto's op van de wolkenluchten. Volgens Buienradar trok een zogenoemde shelf cloud, ook wel plankenwolk of boogwolk genoemd, over het zuidwesten van het land.