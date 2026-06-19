Southside weer opgestart na hevige regenval

Het Duitse festival Southside is na een onderbreking van zo'n twee uur weer opgestart. Bezoekers moesten eerder vrijdag het terrein verlaten vanwege verwacht noodweer en dat is nu voorbijgetrokken, zegt de organisatie.

Via Instagram bedankt de festivalorganisatie alle bezoekers dat iedereen snel reageerde en alle instructies opvolgde. Mensen werden opgeroepen om in hun auto plaats te nemen en zoveel mogelijk andere mensen die niet met de auto waren met zich mee te nemen. "We hebben dit samen geflikt en nu gaan we weer helemaal los", aldus Southside. Het programma, met onder anderen Halsey en Empire of the Sun, is deels naar achteren geschoven. Sommige optredens zijn komen te vervallen.

Het festival behoort tot de grootste van Duitsland. Jaarlijks komen er zo'n 60.000 mensen op af. De organisatie had al rekening gehouden met het warme weer. Op het terrein zijn volgens Duitse media extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrandcrèmeautomaten.