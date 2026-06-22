Onzekerheid over sportevenementen door aanhoudende hitte

WOERDEN (ANP) - Organisaties van sportevenementen worstelen door de aanhoudende hitte met de vraag of de geplande wedstrijden deze week kunnen doorgaan. Bij de Singelloop in Woerden gaat de hardloopwedstrijd maandagavond over 5 en 10 kilometer wel door, maar zijn de onderdelen voor kinderen afgelast, laat een woordvoerder weten. De jongste deelnemers zouden starten in de vroege avond, een warm moment.

Ook andere organisaties houden de weersverwachtingen nauwlettend in de gaten. De Ronde van Nieuwveen heeft nog geen definitief besluit genomen over de hardloopwedstrijd van donderdag, maar acht "de kans reëel dat de omstandigheden te zwaar zullen zijn om het evenement op een verantwoorde manier door te laten gaan". Ook de organisatie van de Midzomer Marathon in Apeldoorn, die zaterdag plaatsvindt, bekijkt nog "wat haalbaar is", staat op de website.

In Bleiswijk is de Midzomeravondloop van dinsdag afgelast. Ook de triatlon in Zeewolde en de wielertocht IJsselmeer Challenge gaan komend weekend niet door. De organisatie van de Halve Marathon van Roosendaal heeft besloten de hardloopwedstrijd aankomende zondag niet door te laten gaan en het gehele programma te verplaatsen naar zondag 4 oktober. "Dit is geen makkelijk besluit geweest, maar wel het enige juiste", laat de organisatie in een verklaring weten. "De gezondheid en veiligheid van onze deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers wegen altijd zwaarder dan het doorgaan van het evenement."

Code geel

Het KNMI heeft maandag voor bijna het hele land code geel afgekondigd vanwege de aanhoudende hitte, met uitzondering van Groningen, Friesland en de Waddeneilanden. Volgens het weerinstituut zorgt de combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid voor een "onaangename, benauwde hitte". Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen hierdoor gezondheidsklachten krijgen, maar bij zware lichamelijke inspanning kan iedereen last krijgen van uitdroging en oververhitting.

Volgens het KNMI wordt het vanaf woensdag "uitzonderlijk warm", met in de zuidoostelijke helft van het land temperaturen tot 38 graden.