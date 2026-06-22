Snelwandelkampioen Schwazer opnieuw positief getest op doping

BONN (ANP/DPA) - De Italiaanse atleet Alex Schwazer is in april bij de open Duitse nationale wegkampioenschappen positief getest op het bloeddopingmiddel epo. Het Duitse nationale antidopingagentschap (NADA) is een procedure tegen de olympisch kampioen snelwandelen van 2008 gestart. Hij is tevens voorlopig geschorst.

Schwazer (41) testte twee keer eerder positief, in 2012 en 2016. Hij werd vier jaar geschorst, nadat hij schuld had bekend na zijn eerste overtreding. Hij kreeg een schorsing van acht jaar na zijn tweede positieve test in 2016. De Italiaan stapte naar de Athletics Integrity Unit (AIU) en het sporttribunaal CAS, maar in beide gevallen werd zijn beroep afgewezen.