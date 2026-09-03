DEN HAAG (ANP) - Ook toenmalig zorgminister Hugo de Jonge denkt dat de communicatie tijdens de coronapandemie over de dilemma's waarin het kabinet moest kiezen beter kon. Eerder donderdag zei toenmalig SCP-directeur Kim Putters dat ook. "Dat hadden we intensiever en meer moeten doen", zei De Jonge tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.

De Jonge denkt dat mensen op die manier beter zouden begrijpen waarom het kabinet bepaalde maatregelen nam. Volgens hemzelf ging dat later ook beter, bijvoorbeeld in de vaccinatiecampagne. Ook denkt hij dat het kabinet beter had moeten benadrukken welke onzekerheden er waren.

De minister richtte zich in de pandemie steeds meer op ongevaccineerden, bijvoorbeeld door te zeggen dat zij ziekenhuisbedden bezet hielden. Daar kwam veel kritiek op. "Ik wilde er vooral mensen mee wakker schudden", zei De Jonge daarover. "Het was ook een moreel appèl. Je kan niet zeggen: ik hoef niet mee te doen. Want dat gaat niet."