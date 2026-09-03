BRUSSEL (ANP/BELGA) - Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man aangehouden die een wapen bij zich had. Volgens de Belgische autoriteiten zou het gaan om een "oorlogswapen". Belgische media melden dat het gaat om een geladen kalasjnikov, verstopt onder een stapel babykleertjes in een tas.

De man zou vanuit Frankrijk naar Brussel zijn gereisd, aldus Het Laatste Nieuws. Hij kwam in het vizier van de douaniers omdat hij een controle probeerde te ontlopen. De Brusselse autoriteiten willen verder niet veel meer kwijt over de arrestatie.

"Dit toont aan dat de versterking van de patrouilles in de stations met militairen noodzakelijk is en moet worden voortgezet, of zelfs moet worden uitgebreid", aldus de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin.

Brussel heeft de afgelopen weken te maken gehad met meerdere schietincidenten, die te maken hebben met concurrerende drugsbendes.