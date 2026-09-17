Ook laatste gewonden busongeval Zwitserland naar huis

DEN HAAG (ANP) - Ook de laatste vier gewonden van het busongeluk in Zwitserland die waren opgenomen in een ziekenhuis zijn donderdag onderweg naar Nederland, meldt Eurocross. "Daarmee zijn alle gewonde en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland", aldus de alarmcentrale.

Daarnaast is Eurocross bezig met de repatriëring van de overledenen van het ongeval, dat vorige week donderdag gebeurde. "De verwachting is dat ook de overledenen op korte termijn naar Nederland worden overgebracht", aldus de alarmcentrale in een verklaring. Over de repatriëring worden verder geen mededelingen gedaan "uit respect voor de nabestaanden en hun privacy".

Bij het busongeluk in de buurt van Susch kwamen vijf inzittenden om het leven en raakten veertig mensen gewond. Het reisgezelschap bestond in totaal uit 49 mensen, maar vier van hen waren niet mee met de bus. De bus was onderdeel van een Oad-reis naar Oostenrijk. Alle passagiers waren Nederlands. Het Openbaar Ministerie in Zwitserland doet strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur. Hij wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid.

Twee hulpverleners van Eurocross die ter plaatse waren voor ondersteuning zijn inmiddels terug in Nederland.