Engelse bond eist inzage in stukken omstreden WK-plan van FIFA

LONDEN (ANP) - De Engelse voetbalbond (FA) heeft een brief gestuurd aan wereldvoetbalbond FIFA met het verzoek om alle documenten rondom het veelbesproken en inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK vrij te geven. Dat meldt de BBC. Ook wil de FA een schriftelijke verklaring voor de ingetrokken schorsing van de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun tijdens het afgelopen WK.

Volgens FA-voorzitter Debbie Hewitt moeten alle stukken beschikbaar zijn voor de eerstvolgende bijeenkomst van de FIFA Council op 15 oktober. Hewitt, vicevoorzitter van de besluitvormende raad met 37 leden, roept in de brief verder op tot onafhankelijk onderzoek naar de totstandkoming van het commercialiseringsplan van FIFA-baas Gianni Infantino.

De FA trok vorige maand, ook via een brief, haar steun in voor de herverkiezing van Infantino bij de voorzittersverkiezingen in maart 2027. Een tegenkandidaat heeft tot 18 november om zich te melden.