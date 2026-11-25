DEN HAAG (ANP) - Een 55-jarige man uit Gouda is ook in hoger beroep vrijgesproken van het doden van een 43-jarige man uit Gouderak in 2014. Het slachtoffer Ewoud Siegers werd op 6 december van dat jaar met steekverwondingen in het hart en de longen gevonden in het water van een park in Gouda.

De verdachte was in 2021 door de rechtbank vrijgesproken om gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie had tegen die uitspraak hoger beroep ingesteld en eiste eerder deze maand een celstraf van 10,5 jaar tegen de verdachte.

Voor het hoger beroep werd uitvoerig aanvullend onderzoek verricht. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) achterhaalde met nieuwe technieken DNA-sporen op de kleding van het slachtoffer. Dat bevestigde volgens het OM de theorie dat het slachtoffer na zijn dood is versleept. Dat zou door twee personen zijn gebeurd.

Het hof komt echter tot de conclusie dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is in de Goudse coldcase.