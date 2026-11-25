AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft ABN AMRO voor een periode van vijf jaar aan zich gebonden als hoofdsponsor. Dat heeft de Amsterdamse voetbalclub woensdag bekendgemaakt in het bijzijn van aanvoerders Davy Klaassen en Sherida Spitse. Maandag werd al bekend dat de club en de bank vergevorderd waren met de onderhandelingen over het hoofdsponsorschap. De hoofdsponsoring door ABN AMRO begint op 1 juli 2027 en duurt tot en met de zomer van 2032.

Afgelopen zomer maakte Ziggo, de huidige hoofdsponsor van de Amsterdammers, bekend na ruim twaalf jaar te stoppen met de sponsoring. ABN AMRO was eerder tussen 1991 en 2008 de hoofdsponsor van Ajax. De afgelopen jaren was de bank nog wel zichtbaar als sponsor van Ajax Vrouwen en de jeugdopleiding.

Volgens De Telegraaf zou het gaan om een sponsorovereenkomst van 12 miljoen euro per jaar, inclusief bonussen. Daarmee zou Ajax meer sponsorinkomsten ontvangen dan van de huidige hoofdsponsor Ziggo.