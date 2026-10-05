SCHIPHOL (ANP) - De op Schiphol voor huisvredebreuk gearresteerde demonstranten van Extinction Rebellion (XR) zijn weer vrijgelaten, meldt een woordvoerder van de actiegroep. Het gaat om 32 personen, in tegenstelling tot de 31 die de Koninklijke Marechaussee eerder meldde. De arrestanten zijn met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. Het is onduidelijk wat de arrestatie voor gevolgen heeft voor hen.

Even na twaalven begon XR met een demonstratie voorbij de security, in lounge 1, op zo'n 50 meter van KLM's frequentflyerlounge. De activisten willen dat KLM het frequentflyerprogramma stopzet en iets doet aan de klimaatcrisis.

Met het frequentflyerprogramma kunnen klanten Miles sparen als ze vliegen met KLM, Air France of Air Europa. De Miles kunnen ingewisseld worden voor vluchten, upgrades naar businessclass, of bijvoorbeeld extra bagage. Volgens XR is het frequentflyerprogramma "de meest perverse marketing in deze klimaatcrisis". Het programma zou veelvliegen en omvliegen belonen.