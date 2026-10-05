Mark Ruffalo heeft bij een Hands Off Our Vote-evenement fel uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. "We moeten dit stomme, gekke, vermoeide, waardeloze figuur uit het Witte Huis zien te krijgen", zei de democratisch gezinde acteur in een toespraak waarvan een video rondgaat. De bijeenkomst was bedoeld om kiezers te mobiliseren voor de tussentijdse verkiezingen (de midterms) van 3 november. Ook Robert De Niro was aanwezig.

"Deze verkiezing is een enorme zaak", sprak Hulk-acteur Ruffalo. "Er staat ontzettend veel op het spel. We weten allemaal dat we ze een flink pak slaag gaan geven, maar we weten ook dat ze de uitslag gaan stelen. Ze gaan alles op alles zetten, en het is niet voorbij op de avond dat wij winnen." De acteur waarschuwde voor de cyberveiligheid bij verkiezingen. Hij is vooral bang dat Elon Musk invloed kan uitoefenen.

"Nog twee jaar zo, en wie weet wat hij dan allemaal doet?", ging hij vervolgens verder over de Amerikaanse president. "Hij wil Democraten het land uitzetten. En hij meent het! Die man meent alles wat hij zegt. Ik weet dat we allemaal moe zijn, doodmoe, maar we mogen nu niet opgeven. Ze gaan proberen te voorkomen dat we ons land terugpakken, en dat laten we niet gebeuren. Trump, blijf met je poten van onze verdomde stem af!" Hij waarschuwde dat hij "los zou gaan als de Hulk" als Trump probeert de verkiezingsuitslag te beïnvloeden.