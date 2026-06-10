ARNHEM (ANP) - Bij onderzoek naar PFAS-verontreiniging in de provincie Gelderland zijn op vier plekken waarden boven de norm aangetroffen. Deze gebieden zijn waar nodig afgezet. Vervolgonderzoek moet uitwijzen wat de risico's zijn voor onder meer de gezondheid, meldt de provincie Gelderland.

Samen met de gemeenten Arnhem en Nijmegen heeft de provincie de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar PFAS-verontreiniging op 170 plekken. Daaruit komt naar voren dat de meeste locaties veilig zijn, maar dat op vier locaties vervolgonderzoek of sanering nodig is. Die vier gebieden liggen in Arnhem, Hedel, Epe en Terwolde.

"Het is goed dat we nu beter zicht hebben op waar PFAS zit en waar risico's kunnen ontstaan", zegt gedeputeerde Ans Mol. "Op de meeste plekken kunnen mensen de grond veilig blijven gebruiken. Tegelijkertijd nemen we de locaties waar hogere waarden zijn gevonden zeer serieus." Als het lukt een veroorzaker van de vervuiling aan te wijzen, wordt die verantwoordelijk voor de sanering.

Gebieden met verhoogde PFAS-waarden

Naast de vier plekken waar de norm wordt overschreden, zijn in ongeveer 75 gebieden verhoogde PFAS-waarden in het grondwater gevonden. De waarden liggen daar wel onder de risiconorm. Toch geldt voor die 75 plekken het advies om grondwater uit particuliere putten niet te gebruiken voor drinkwater en voor het vullen van zwembadjes of het besproeien van tuinen. "Dit advies geldt alleen voor zelf opgepompt grondwater. Het leidingwater uit de kraan is schoon en veilig", aldus de provincie.

Op twintig locaties konden provincie en gemeenten geen onderzoek doen. De eigenaren gaven hiervoor geen toestemming. Die zones blijven wel in beeld en worden later mogelijk alsnog onderzocht.