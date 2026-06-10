Organisaties kritisch op plan pepperspray Van Weel

DEN HAAG (ANP) - Verschillende organisaties zijn niet onverdeeld enthousiast over het idee van het kabinet om vrouwen in sommige gevallen toe te staan pepperspray bij zich te dragen. Justitieminister David van Weel gaat onderzoeken of dat na Denemarken ook in Nederland zou kunnen. Het gaat dan gelden voor vrouwen die last hebben van een stalker, een conflict hebben in hun relatie of mogelijk slachtoffer kunnen worden van eerwraak.

Vrouwenrechtenorganisatie WOMEN Inc. vindt het plan "niet goed doordacht". "Wij zijn blij dat de minister hiermee bezig is, maar wat hij nu eigenlijk zegt is dat vrouwen die al gevaar lopen, zich ergens moeten melden om vervolgens een papiertje te krijgen om eenmalig pepperspray te mogen bezitten", zegt een woordvoerster. Wat hij volgens haar eigenlijk had moeten zeggen: "vrouwen die gevaar lopen, kunnen zich melden bij een instantie die hen vervolgens goed helpt."

Ook Danique de Jong, initiatiefnemer van de campagne 'Wij eisen de nacht op', is "in de basis geen fan". "Ik kan me voorstellen dat het voor iemand fijn kan zijn om het tot haar beschikking te hebben, maar het is geen oplossing", zegt ze. Een van haar bezwaren is dat geweld bestreden wordt met geweld en het juist tegen vrouwen gebruikt kan worden. "Pepperspray is een vorm van geweld en het gevolg van het gebruik kan ervoor zorgen dat er nog meer geweld gebruikt wordt als het iemand boos maakt en de situatie verder escaleert." Bovendien vindt De Jong dat vrouwen verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen veiligheid. "Het zou moeten gaan om de vraag: hoe zorgen we ervoor dat vrouwen veilig zijn?"

'Gevoel van veiligheid'

Van Weel gaf zelf ook toe dat het toestaan van pepperspray kan helpen, maar niet alles oplost. Hij vindt het zelfs "een verontrustende en onacceptabele ontwikkeling" dat vrouwen zelf verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen veiligheid. Volgens hem is de oplossing dan ook "gelegen in een alomvattende aanpak" maar kan het dragen van pepperspray in ieder geval bijdragen aan "een gevoel van veiligheid".

Slachtofferhulp ziet dat slachtoffers zich vaak langdurig onveilig voelen. Volgens de organisatie moet er "zorgvuldig onderzoek" gedaan worden naar welke maatregelen het meest effectief zijn. "Daarbij is het van belang niet alleen te kijken naar het veiligheidsgevoel van slachtoffers, maar ook naar de daadwerkelijke effecten op hun veiligheid."

In september, na de moord op de 17-jarige Lisa, zei Van Weel ook al na te denken over het legaliseren van pepperspray, zodat meisjes en vrouwen zich beter kunnen verdedigen.