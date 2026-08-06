DEN HAAG (ANP) - Het landelijke 'crisisteam' dat sinds half juli wekelijks bij elkaar komt om over de verdeling van het water te praten, heeft opnieuw besloten om geen nationale of bovenregionale maatregelen te nemen. Dat is volgens de betrokken partijen niet nodig, omdat de regionale waterbeheerders de situatie met de droogte nog onder controle hebben. Vorige week zag het Management Team Watertekorten (MTW) ook geen reden om in te grijpen.

Het MTW bestaat uit Rijkswaterstaat, de waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en enkele ministeries. Die partijen komen sinds 16 juli, toen formeel een watertekort in Nederland werd vastgesteld, iedere week bij elkaar om af te stemmen of er nationale of bovenregionale maatregelen nodig zijn om het beschikbare water zo goed mogelijk te gebruiken en te verdelen.

Waterschappen nemen in hun eigen werkgebied wel volop maatregelen. Zo besloot Delfland om deze week voor het eerst een onttrekkingsverbod in te stellen voor het gebied tussen Den Haag en Rotterdam.