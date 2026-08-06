De NPO onderzoekt meldingen die zijn binnengekomen over een groepsapp voor medewerkers waarin een dickpic zou zijn verstuurd. Een woordvoerder van de NPO bevestigt donderdag een bericht hierover van De Telegraaf.

De NPO wil niet zeggen om hoeveel meldingen het gaat. "Wij hebben deze meldingen ontvangen en nemen dit soort signalen altijd heel serieus", zegt Jurre Bosman, directeur media. Een onafhankelijk en extern bureau doet onderzoek naar de situatie, zegt hij.

"Zoals je kunt begrijpen is dit nu een kwestie waar we weinig inhoudelijk over kunnen zeggen, zowel vanwege de zorgvuldigheid van het proces als vanwege de privacy. We vinden het nu belangrijk dat we met alle betrokkenen hierover het gesprek voeren." De NPO doet geen mededelingen over de identiteit van de vermeende zender. Maar bronnen binnen de NPO bevestigen dat het gaat om iemand uit het managementteam. Ook wil de NPO-woordvoerder niet melden of de medewerker in kwestie is geschorst, zoals De Telegraaf meldt.

Het nieuws over de dickpic werd dinsdag voor het eerst gemeld door het juicekanaal RealityFBI.