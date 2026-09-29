Opnieuw meer mensen overleden door valongeluk, vooral 80-plussers

DEN HAAG (ANP) - Vorig jaar zijn opnieuw meer mensen overleden door een valongeluk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2025 was dit voor iets meer dan 7800 mensen de doodsoorzaak, een jaar eerder ging het nog om ruim 7300 mensen.

Een valongeluk is de doodsoorzaak als een persoon struikelt, uitglijdt of per ongeluk valt, en daar binnen dertig dagen aan overlijdt. Relatief gezien overlijden hier steeds meer mensen aan. Per 100.000 inwoners overleden er vorig jaar 43 aan een valongeluk. Een jaar eerder lag dit cijfer op bijna 41 en in 2015 overleden ruim 20 per 100.000 Nederlanders op deze manier.

Volgens het statistiekbureau is de opwaartse trend het gevolg van een vergrijzende samenleving, waarin een groter deel van de bevolking een hogere leeftijd heeft. Ruim drie op de vier mensen die vorig jaar door een val om het leven kwamen, was 80 jaar of ouder. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen overleden door een valongeluk lag vorig jaar op 87, terwijl mannen met gemiddeld 83 jaar iets jonger waren. Slechts 2 procent van de overledenen na een zogenoemde accidentele val was jonger dan 60 jaar.

90-plussers

De grootste stijging in het aantal overledenen door zo'n val is vooral te zien onder 90-plussers. Volgens het CBS stierf vorig jaar 2,1 procent van de vrouwen boven de 90 jaar door een accidentele val, tegenover 1 procent in 2016. Het CBS spreekt ook van een grote meerjarige toename onder mannen van 90 jaar en ouder.

De meeste valongelukken vinden plaats in de wintermaanden. Gladheid zorgt er dan bijvoorbeeld voor dat mensen uitglijden en daardoor dodelijk letsel oplopen. In de zomer vinden juist de minste dodelijke valongelukken plaats. Ook voor de cijfers per seizoen geldt dat de verschillen het duidelijkst zijn onder mensen van 80 jaar en ouder.

Een dag eerder meldde VeiligheidNL dat vorig jaar 124.000 mensen van 65 jaar en ouder na een valongeluk op de spoedeisende hulp belandden. In bijna 80 procent had die val ernstig letsel tot gevolg. Het kenniscentrum voor letselpreventie roept mensen uit deze leeftijdsgroep tijdens de landelijke Valpreventieweek op om hun valrisico te testen aan de hand van een vragenlijst.