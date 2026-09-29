VN: hulp 8,3 miljoen vluchtelingen in gevaar door geldtekort

GENÈVE (ANP/AFP/RTR) - De hulp aan 8,3 miljoen vluchtelingen en andere ontheemden is in gevaar door een "ernstig" gebrek aan financiering waar de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties UNHCR door geraakt wordt. In juli had de organisatie pas 32 procent binnen van de benodigde 8,5 miljard dollar voor dit jaar. Verdere kostenbesparende acties zijn volgens de VN-organisatie niet meer mogelijk.

De UNHCR schrijft in een rapport dat "de hulp niet eindeloos kan worden teruggeschroefd zonder dat de systemen instorten". Dat kan ernstige gevolgen hebben voor vluchtelingenhulp in landen als Soedan, Ethiopië, Tsjaad en Afghanistan, waarschuwt de organisatie.

De vluchtelingenorganisatie schrapte vorig jaar bijna 5000 banen door dramatische bezuinigingen op internationale hulp, onder meer door het beleid van president Trump. Tussen 2024 en 2025 werden 140 verschillende plekken kantoren gesloten en stopte de hulpverlening van de UNHCR in vijftien landen.