Oppositie praat donderdag waarschijnlijk niet meer over begroting

DEN HAAG (ANP) - Het ziet er niet naar uit dat oppositiepartijen donderdagavond nog met de coalitie en de kabinetstop praten over de begroting. Eerst moet er overeenstemming komen tussen de coalitiepartijen D66, CDA en VVD en de top van het kabinet. Volgens ingewijden staan D66 en het CDA tegenover de VVD.

Leiders van de coalitiepartijen praten donderdagavond verder met de top van het kabinet op het ministerie van Financiën. Ingewijden verwachten niet dat er daarna nog genoeg tijd is om oppositiepartijen weer uit te nodigen.

De begroting moet uiterlijk 1 september bij de Raad van State liggen. In principe zou het kabinet dus nog tot maandag hebben om tot een akkoord te komen met partijen, of zelf een voorstel te doen waar later steun voor gezocht moet worden.

Oppositiepartijen klagen deze week dat ze weinig zijn betrokken bij het opstellen van de begroting. "De tijd tikt wel weg, vooral omdat ze er in het kabinet nog niet uit zijn", aldus een betrokkene.