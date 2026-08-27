Klassementsleider Pogačar boekt derde etappezege in Vuelta

CASTELLÓN DE LA PLANA (ANP) - Wielrenner Tadej Pogačar heeft voor de derde keer deze Vuelta een etappe gewonnen. De Sloveense rodetruidrager was de snelste in de zesde rit, die over 177 kilometer van Alcossebre naar Castellón de la Plana ging.

Pogačar reed samen met Enric Mas naar de finish en hij klopte de Spanjaard in de sprint. In het algemeen klassement breidde de renner van UAE Team Emirates dankzij de overwinning zijn ruime voorsprong nog verder uit. Mas is nu op 3.34 zijn eerste achtervolger. Viervoudig Vuelta-winnaar Primož Roglič, landgenoot van Pogačar, zakte naar de derde plaats en moet 4.21 zien goed te maken op Pogačar.

Voor Pogačar was het al zijn 22e seizoenszege, die hij allemaal behaalde in de WorldTour. UAE Team Emirates staat dit jaar al op 69 overwinningen.

Complimenten

Mas kreeg na afloop de complimenten dat hij tot de finish bij Pogačar kon blijven. "Ze zeggen dat de hitte me perfect lag. Dat klopt helemaal. Ik heb gedaan wat ik moest doen, maar Pogačar is nu eenmaal Pogačar. Ik ben heel blij met mijn tweede plaats hier, wat betekent dat ik ook tweede ben in het algemeen klassement. Daar ben ik erg trots op", sprak Mas.

Vrijdag zijn de klimmers weer aan zet. De zevende etappe is 149,8 kilometer lang en gaat van Vall d'Alba naar Valdelinares. Na twee cols van derde en twee van tweede categorie, ligt de aankomst op een col van eerste categorie. De klim naar het skioord in Aragon is 9,8 kilometer lang en gemiddeld 5,8 procent steil, met pieken tot 13 procent.