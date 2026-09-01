DEN HAAG (ANP) - PRO-leider Jesse Klaver is "totaal niet onder de indruk" van de beleidsaanpassingen die het minderheidskabinet in de begroting voor volgend jaar wil doorvoeren. Volgens gelekte stukken worden de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels geschrapt of uitgesteld, maar daar neemt de grootste oppositiepartij geen genoegen mee.

"Op zijn best zijn er dingen vooruitgeschoven, er blijven nog steeds miljardenbezuinigingen staan", zegt Klaver. Bovendien lijkt de coalitie af te stevenen op uitstel van een nieuwe belasting op inkomsten uit vermogen. "Dat betekent miljarden extra naar de allerrijkste mensen." Klaver spreekt van "een politiek compromis" dat "misschien wel een verslechtering" is ten opzichte van de oorspronkelijke plannen.

Het kabinet wil volgens Haagse bronnen de veel bekritiseerde korting van 20 procent op de maximale uitkering van onder meer arbeidsongeschikten helemaal schrappen. Ook de snellere stijging van de AOW-leeftijd gaat definitief niet door. De halvering van de WW-duur is met een jaar uitgesteld.