BARCELONA (ANP) - FC Barcelona heeft eindelijk een opvolger voor de eind juni naar Chicago Fire vertrokken spits Robert Lewandowski. De Spaanse landskampioen neemt Gabriel Jesus over van Arsenal. De 29-jarige Braziliaan ondertekent een contract voor drie seizoenen bij FC Barcelona, dat ook lange tijd bezig was om de Argentijn Julián Álvarez van Atlético Madrid over te nemen. Die club wilde echter niet meewerken aan een overgang.

Arsenal nam Gabriel Jesus vier jaar geleden voor 52 miljoen euro over van Manchester City, waar hij in 236 wedstrijden 95 doelpunten had gemaakt. Gabriel Jesus won met Manchester City vier keer de Premier League, de FA Cup en drie keer de League Cup. Met Arsenal won hij afgelopen seizoen de landstitel en verloor hij de finale van de Champions League.

In januari vorig jaar liep Gabriel Jesus een kruisbandblessure op, waardoor hij bijna een jaar aan de kant stond.