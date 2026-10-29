Oproep aan Jetten om regie te nemen in discussie over Moerdijk

MOERDIJK (ANP) - Inwoners, politieke partijen en diverse organisaties uit Moerdijk roepen minister-president Rob Jetten op de regie te nemen in de plannenmakerij over nieuwe energieprojecten in het gebied. Ze willen dat er een integraal plan komt en dat het Rijk daarna voor een periode van minstens twee generaties "wegblijft uit ons gebied".

Als Jetten als premier de regie neemt, kan hij de betrokken ministeries om tafel krijgen en tot één besluit brengen, denken ze. "Zolang ieder ministerie zijn eigen lijn trekt, volgt het ene scenario op het andere. Elke nieuwe bewindspersoon brengt een nieuw plan en onze inwoners beginnen telkens opnieuw in onzekerheid."

De oproep komt bijna een jaar nadat de gemeenteraad van Moerdijk had geconcludeerd dat de geplande uitbreiding het beste kan in de richting van het dorp Moerdijk, onderdeel van de gelijknamige gemeente die uit meerdere kernen bestaat. Het dorp met zo'n 1100 inwoners zou daardoor moeten verdwijnen.

Powerport

Staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat en Groene Groei) kondigde dit voorjaar aan dat hij wil onderzoeken of de plannen kleiner kunnen. Het dorp Moerdijk zou daardoor misschien toch kunnen blijven. Door de nieuwe verkenning stelden het kabinet en de provincie Noord-Brabant een voorgenomen besluit over het zogeheten project Powerport uit.

In Moerdijk vragen ze zich af of het echt kleiner kan dan de eerder geplande 450 hectare, welke projecten wel en niet doorgaan en of de onderdelen die vervallen ook worden geschrapt uit de plannen voor de lange termijn.

Ze vinden dat het scenario dat nu wordt onderzocht de projecten verspreidt over een groot deel van de gemeente. "Daarmee raakt het de leefbaarheid van ruim 25.000 inwoners. De onzekerheid is niet kleiner gemaakt, maar over de hele gemeente uitgesmeerd."