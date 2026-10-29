Franse Kevin T. beschuldigd van moord om ras, afkomst of geloof

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse aanklager voor antiterreurzaken heeft een gerechtelijk onderzoek ingesteld naar Kevin T. voor moord en poging tot moord. Hij deed dat volgens justitie met een terroristisch oogmerk, en omdat hij het gemunt had op mensen van een specifieke komaf, afkomst of religie, zo bleek bij een zitting, melden Franse media. De Fransman zou toegegeven hebben dat hij het gemunt had op moslims en mensen van Afrikaanse komaf.

T. zit vast op verdenking van het doodschieten van een 26-jarige man en het verwonden van vijf anderen, onder wie een meisje van 11. Dat gebeurde afgelopen vrijdag in Trappes en La Verrière, voorsteden van Parijs. Onder anderen president Emmanuel Macron sprak al snel van een racistisch motief.

In het huis van T. werden onder meer een exemplaar van Adolf Hitlers boek Mein Kampf en verschillende wapens gevonden. Ook zouden stickers zijn aangetroffen met steun voor de radicaalrechtse partij Rassemblement National en de ordediensten, aldus de aanklager volgens BFMTV.

Acht kogels

De 11-jarige Ramatou werd door acht kogels getroffen toen ze op weg terug was van het zwembad. Ze verkeerde enige tijd in levensgevaar. Volgens de aanklager heeft T. ontkend dat hij kinderen wilde doden, maar heeft hij ook geen spijt van wat hij Ramatou heeft aangedaan.

T. had het naar eigen zeggen gemunt op "moslims of Afrikanen, Noord-Afrikanen". De 26-jarige dode, Pengo Bossio Wangi, was van Congolees-Franse komaf. Verschillende slachtoffers waren van Afrikaanse of Noord-Afrikaanse komaf.

In het bloed van T. zijn sporen aangetroffen van cannabis en cocaïne, aldus de aanklager.