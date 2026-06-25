Oproep Rode Kruis om 'koele ruimtes' open te stellen

DEN HAAG (ANP) - Het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland roepen eigenaren en beheerders van koele, openbare gebouwen op om de deuren te openen voor mensen zonder verkoelingsopties. Het KNMI heeft voor vrijdag in grote delen van het land code rood afgegeven vanwege de hitte.

Het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland denken bijvoorbeeld aan kerken, moskeeën, bibliotheken, buurthuizen en gemeentehuizen die hun deuren (langer) kunnen openstellen.

"Extreme hitte is meer dan ongemak: het vormt een serieus risico voor de gezondheid. Voor mensen in slecht geïsoleerde woningen en voor dak- en thuisloze mensen is verkoeling vaak niet vanzelfsprekend. Ook ouderen, zwangere vrouwen, baby's en mensen met een fysieke of mentale kwetsbaarheid lopen extra risico", schetsen de organisaties. Een koele ruimte kan voor mensen het verschil maken, zeggen ze.