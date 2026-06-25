Koster heeft nieuwe strategische rol vrouwenvoetbal bij Ajax

AMSTERDAM (ANP) - Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax en is sinds begin deze maand hoofd strategie vrouwenvoetbal. Dat heeft de Amsterdamse club donderdag bekendgemaakt. De 45-jarige oud-speelster was jarenlang hoofd vrouwenvoetbal. In haar nieuwe, strategische, adviserende rol gaat ze zich richten op "de brede ontwikkeling van de Ajax Vrouwen op het gebied van opleiding, nationale en internationale groei."

"Ik heb Ajax Vrouwen van dichtbij zien ontstaan, groeien en professionaliseren. Ik ben trots op de rol die ik daarin heb mogen spelen", zegt Koster, die zelf van 2012 tot en met 2017 voor Ajax speelde en na haar carrière als voetbalster aan de slag ging bij de club.

"In deze nieuwe rol wil ik blijven bouwen aan de strategische koers van het vrouwenvoetbal binnen Ajax, met aandacht voor opleiding, prestatie en internationale ontwikkeling", aldus de 139-voudig international van Oranje via de clubwebsite.