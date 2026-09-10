DEN HAAG (ANP) - Geen enkele GGD in Nederland was goed voorbereid op een uitbraak van een infectieziekte zoals het coronavirus, volgens voormalig bestuurder van de GGD Amsterdam Anja Schreijer. Tegen de parlementaire enquêtecommissie corona zei de specialist in infectieziektebestrijding dat de inspectie dit in 2016 al had aangegeven.

"Preventie is een ondergeschoven kindje", aldus Schreijer. In Amsterdam waren een arts en drie verpleegkundigen bezig met infectieziektebestrijding. "Precies genoeg voor een waakvlam", zei de huidige medisch directeur van het Pandemic & Disaster Preparedness Center.

Volgens Schreijer werden snel veel mensen opgeleid om bij te springen in het bron- en contactonderzoek. Toch is er in de voorbereiding meer nodig, denkt de bestuurder. Zo moeten ook systemen beter op elkaar aansluiten, zodat de verwerking van gegevens sneller gaat. In het begin van de coronapandemie sloten de systemen van de GGD'en en het RIVM niet op elkaar aan, zei Schreijer.