LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Primark gaat voor het eerst zijn kleding, woonaccessoires en verzorgingsproducten aan huis bezorgen in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt AB Foods, de Britse eigenaar van de kledingketen. Primark heeft jarenlang gezegd dat het geen webshop nodig had.

De keten bood in het VK al wel een click-and-collect-dienst aan, waarbij klanten producten online bestellen en daarna ophalen in de winkel. Volgens het bedrijf liggen er op dit moment "kansen voor winstgevende groei" in de thuisbezorging. AB Foods heeft een magazijn in Sheffield gekocht om dit mogelijk te maken. Wanneer Primark met thuisbezorging in de thuismarkt start, is nog niet bekendgemaakt.

Het bedrijf zei eerder dat de krappe marges en lage prijzen van de kledingketen thuisbezorging onmogelijk maakten. De toenmalige bestuursvoorzitter verklaarde in 2022 nog dat hij niet verwachtte dat Primark hier ooit aan zou beginnen, omdat dit "erg duur, inefficiënt en milieuonvriendelijk" is.