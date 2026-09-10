DEN HAAG (ANP) - De pogingen om het coronavirus regionaal aan te pakken vanaf de zomer van 2020 waren "ingewikkeld en ongemakkelijk", zei toenmalig bestuurder van de GGD Amsterdam Anja Schreijer tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.

Tijdens de eerste golf van besmettingen werd de aanpak van het virus snel landelijk, maar toen de besmettingen afnamen rond de zomer werd dat regionaal. "Ik zag in juli aankomen dat het weer misging, het liep ons over de schoenen", aldus Schreijer. In Amsterdam wilden ze kleinere groepen toestaan en horecazaken eerder sluiten. "Maar als dat hier niet meer mag, gaan ze wel in Groningen feestvieren", zei de specialist in infectieziektebestrijding.

"We stonden met de handen in het haar. Er was landelijke regie, maar opeens moesten we het in de regio doen", zei Schreijer. "De belangrijkste conclusie is dat regionale crisisbestrijding op dat moment niet werkte."