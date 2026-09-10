De zaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse koningin Mette-Marit, wordt officieel overgedaan. Het gerechtshof in Noorwegen heeft besloten het hoger beroep dat Høiby had aangetekend te behandelen, melden Noorse media. Het is nog onduidelijk wanneer de zaak dient. Eerder was de verwachting dat dit niet voor 2027 zou zijn.

"Het gerechtshof zal direct beginnen met de voorbereidingen van de zaak. De datum voor de zitting in hoger beroep is momenteel nog niet vastgesteld, en het is op dit moment niet mogelijk om te zeggen wanneer deze zal plaatsvinden", aldus het gerechtshof. De aanklager vroeg begin deze maand nog om het hoger beroep te verwerpen. Justitie wees daarbij onder meer op de grote belasting die het zou hebben voor de betrokkenen en de nieuwe media-aandacht die het zou opleveren.

Høiby werd eerder dit jaar veroordeeld tot vier jaar cel. Hij kreeg zijn straf voor onder meer twee van de vier verkrachtingen waarvoor hij terechtstond. De zoon van de koningin, die ze kreeg uit een eerdere relatie, zit al sinds februari vast. Sinds juni mag hij zijn voorarrest thuis onder elektronisch toezicht uitzitten.

De advocaat van Høiby, Petar Sekulic, is tevreden met de beslissing van het gerechtshof. Tegenover NRK laat hij weten dat hij al had verwacht dat het hoger beroep zou worden toegestaan.

Woensdag verscheen Høiby voor het eerst sinds de zaak in het openbaar bij de uitvaart van zijn stiefopa koning Harald. Hij had van de rechter toestemming gekregen om bij het afscheid te zijn en zat samen met zijn familie op de eerste rijen in de kerk.