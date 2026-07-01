DEN HAAG (ANP) - Oud-minister Frank Rijkaart wordt waarnemend burgemeester in de Zuid-Hollandse gemeente Teylingen. De 48-jarige Rijkaart neemt op 1 september de taken over van Carla Breuer, die na twaalf jaar stopt in de fusiegemeente. Breuer begint binnenkort al als waarnemend burgemeester van Zoeterwoude en combineert dat nog enkele weken met haar werk in Teylingen.

Rijkaart was in het vorige kabinet namens de BBB een half jaar demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij nam die rol in september over van Judith Uitermark, nadat NSC uit het kabinet was gestapt. Rijkaart was daarvoor gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland en zat in de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk.

"Frank is een toegankelijke, nuchtere bestuurder, met brede politiek-bestuurlijke ervaring binnen alle overheidslagen", aldus commissaris van de Koning Wouter Kolff, die Rijkaart heeft benoemd tot waarnemer. Kolff verwacht dat Teylingen in april volgend jaar een kroonbenoemde burgemeester heeft.