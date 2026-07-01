ANTWERPEN (ANP) - Streamingdienst Videoland heeft de sportrechten en programmering van Viaplay Nederland verworven. Dat heeft DPG Media, de eigenaar van Videoland, woensdag gemeld. De overname is onder voorbehoud van goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Ondernemingsraad (OR). Met de uitbreiding van de portefeuille van Videoland is een bedrag van 142 miljoen euro gemoeid.

Door het verwerven van de Viaplayrechten zijn op Videoland in de toekomst live topsport zoals de Formule 1, voetbal uit de Britse Premier League en internationale dartswedstrijden te zien. DPG Media noemt de uitbreiding van de programmering van Videoland met live sport "een langgekoesterde wens". Topman Jørgen Madsen Lindemann van Viaplay Group laat woensdag in een verklaring weten dat de verkoop in lijn is met de strategie van Viaplay om zich te focussen op de Scandinavische markt.

Bij Viaplay Nederland werken momenteel circa vijftig medewerkers, zij zullen overgaan naar DPG Media. Voor de Nederlandse Viaplay-abonnees verandert er vooralsnog niets. "Zij behouden gewoon toegang tot hun huidige abonnement en de vertrouwde app", aldus een woordvoerder van DPG Media. "Pas als de overname afgerond is, worden de sportrechten- en programmering van Viaplay zorgvuldig geïntegreerd binnen Videoland."

Ook voor abonnees van Videoland verandert er vooralsnog dus niets. De woordvoerder kan niet zeggen of de nieuwe toevoeging aan de Videoland-catalogus een gevolg gaat hebben voor de abonnementsprijzen van de streamingdienst.