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Oud-ministers en ex-diplomaten vragen om strenger beleid Israël

02 sep , 11:23Landelijk
anp020926121 1
ANP
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DEN HAAG (ANP) - Ruim tweehonderd voormalige bewindslieden, oud-ambassadeurs en ambtenaren vragen in een brief aan het kabinet om strengere maatregelen tegen Israël. Onder de ondertekenaars zijn Job Cohen, Ahmed Aboutaleb, Jozias van Aartsen, Wim Deetman en Joris Voorhoeve.
Ze wijzen in de brief op de voortdurende Israëlische bombardementen op Gaza ondanks een staakt-het-vuren en de steeds verder verslechterende situatie op de Westelijke Jordaanoever. Ook geven ze aan dat de Palestijnse Autoriteit stelselmatig financieel wordt verzwakt. Ook worden duizenden Palestijnen zonder eerlijk proces vastgehouden.
De ondertekenaars, onder wie 111 ambtenaren, vragen onder meer om een volledig wapenembargo van Israël, aandringen op het opschorten van handelsvoordelen van Israël met de EU en ongehinderde toegang voor hulpverleners tot Gaza. Het is niet de eerste keer dat oud-politici en -diplomaten het kabinet oproepen tot een hardere opstelling richting Israël.
Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de handelsboycot van Israëlische nederzettingen.
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