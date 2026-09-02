IPSWICH (ANP) - Zian Flemming speelt ook dit jaar in de Premier League. De 28-jarige aanvaller verruilt het gedegradeerde Burnley voor Ipswich Town. De transfer werd vlak voor het sluiten van de Engelse transfermarkt afgerond.

De voormalig speler van PEC Zwolle, NEC en Fortuna Sittard heeft een contract getekend voor vier jaar, tot de zomer van 2030.

"Ik heb vorig seizoen in de Premier League gespeeld en heb enorm genoten van mijn eerste seizoen op het hoogste niveau, waarin ik het opnam tegen de beste spelers en teams ter wereld. Ik ben dan ook erg blij om nu terug te zijn bij een geweldige club als Ipswich", zegt de geboren Amsterdammer via zijn nieuwe club.

Flemming was afgelopen seizoen topscorer bij Burnley met tien competitiedoelpunten en een treffer in een bekertoernooi.