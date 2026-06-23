Ouders klaagden al eerder over conciërge Zoetermeer

DEN HAAG (ANP) - Meerdere ouders van de Zoetermeerse basisschool waar zedenverdachte Oskar van der V. werkte, trokken al eerder aan de bel over het gedrag van de conciërge. De 58-jarige Van der V. was sinds december 2019 conciërge op de school.

Een moeder deed eind 2022 een officiële melding bij de schooldirecteur omdat haar dochter thuis vertelde dat de conciërge haar had aangeraakt. De directeur en de vertrouwenspersoon van de school voerden daarna een gesprek met Van der V. Er volgde een gesprek waar ook de moeder bij was. Zij beschreef later dat zij het gevoel had dat haar kind de schuld kreeg. "Dat kan ik begrijpen", zei de voorzitter van de Haagse rechtbank dinsdagochtend. "De teneur was dat het meisje haar grenzen niet kende."

Al eerder was er een andere ouder die de conciërge had aangesproken op hoe hij een meisje benaderde. Ook was er een moeder die bij een leerkracht klaagde naar aanleiding van opmerkingen van haar dochter over de conciërge. Die moeder "voelde zich niet gehoord", zo hield de rechter Van der V. voor.