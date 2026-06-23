Nederland sluit zich aan bij Amerikaanse AI-alliantie

DEN HAAG (ANP) - Nederland sluit zich aan bij het door de Verenigde Staten geleide Pax Silica om de toevoerketen voor de chipsindustrie en AI veilig te stellen. Het in december gelanceerde initiatief moet de deelnemende landen minder afhankelijk maken van China.

"Pax Silica biedt kansen voor de Nederlandse economie en verstevigt de handelspositie van Nederland", aldus minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel, D66) die de verklaring tekent. "Binnen Pax Silica werken we met andere landen samen aan onze economische veiligheid in een geopolitiek onrustige wereld."

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt Nederland het vijftiende land dat zijn handtekening zet. Onder meer Australië, India, Israël, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Zuid-Korea hebben zich aangesloten bij de alliantie. Ook de EU wil snel aansluiten.