DEN HAAG (ANP) - Vervoerders en provincies worden steeds vaker geconfronteerd met onvoorziene ontwikkelingen en kostenstijgingen die de financiële houdbaarheid van concessies in het openbaar vervoer onder druk zetten. Volgens brancheorganisatie OV-NL zijn de kosten voor personeel, energie, materieel en onderhoud de afgelopen jaren veel sterker gestegen dan waar in concessies rekening mee was gehouden.

De branchevereniging van openbaarvervoerbedrijven reageert op de provincie Utrecht, die het tienjarige contract met Keolis voor het regionale busvervoer voortijdig gaat beëindigen. Die ov-concessie loopt tot eind 2035, maar Utrecht wil het contract op 29 april 2028 beëindigen. Keolis draait fors verlies op het openbaar vervoer in dit gebied.

Volgens OV-NL speelt deze problematiek in verschillende delen van het land. "Vervoerders moeten wel blijven investeren in personeel, toegankelijkheid, dienstverlening en verduurzaming, terwijl de financiële ruimte daarvoor steeds verder onder druk komt te staan."